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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح هداف ومرر حاسم رفقة الشمال القطري

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. بونجاح هداف ومرر حاسم رفقة الشمال القطري
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عزز مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح، صدارته لقائمة هدافي الدوري القطري، بهدف جديد، اليوم الأحد.

ومنح بونجاح، التقدم لناديه الشمال، في الدقيقة الـ 25 من اللقاء الجاري حاليا أمام المضيف الوكرة، ضمن فعاليات الجولة الـ 11 من دوري “إكسبو” القطري.

وقبل نهاية المرحلة الأولى من المباراة، عاد بونجاح، للتألق من جديد، ولكن هذه المرة ليس بالتسجيل، وإنما بتقديم تمريرة حاسمة لزميله ومواطنه. محمد رفيق عمر، الذي سجل ثاني أهداف الشمال في الدقيقة 45.

وبهذا الهدف، وصل بونجاح الذي مدد مؤخرا عقده حتى صيف 2027، إلى هدفه الـ 11 رفقة الشمال. في صدارة قائمة هدافي الدوري القطري، على بعد 3 أهداف كاملة من ملاحقيه. مقابل 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط.

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