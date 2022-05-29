بالفيديو.. سعيود يُسجل في مرمى إتحاد جدة ويُشعل الدوري السعودي

سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري، أمير سعيود، هدفا جميلا، في مرمى فريق إتحاد جدة.

ليقود فريقه الطائي للفوز بهدف يتيم دون رد في لقاء الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما جاء هدف لاعب شباب بلوزداد السابق في الدقيقة 51 من عمر المواجهة ليُستبدل بعدها في الدقيقة 78.

وأشعل هذا الانتصار الدوري السعودي بعد أن بقي الاتحاد في الصدارة لكن مناصفة مع الهلال قبل جولتين من النهاية.