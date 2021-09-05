بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال رئيس غينيا بعد انقلاب عسكري وسط فرحة عارمة للشعب

تداولت مختلف وسائل الإعلام، اليوم الأحد، لقطات وصور تظهر رئيس غينيا ألفا كوندي، عقب اعتقاله جراء انقلاب عسكري قاده عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش والذي يقودها مامادي دومبوي.

والذي أعلن في رسالة رسالة مسجلة عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

هذا واظهرت لقطات فيديو انتشرت، لحظة اعتقال الرئيس الغيني الفا كوندي وسط فرحة واحتفالات عارمة للشعب الغيني.

https://www.facebook.com/Akhbardzairbladi/videos/972535043304786