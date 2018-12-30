بالفيديو.. شجار واعتداءات على قاض ونائب برلماني في انتخابات “السينا” بتلمسان

عرفت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاية تلمسان، أحداثا كارثية و مأساوية عقب الانتهاء من عملية الفرز بالمكاتب الثلاث بالمجلس الشعبي الولائي.

والتى أبانت النتائج الأولية، عن فوز الأرندي ومرشحه عبدو بودلال بـ 394 صوت مقابل 379 صوت للأفلان ومرشحه رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد بخشي التى كانت تتجه نحوه الأنظار بفوزه بالأغلبية الساحقة.

باعتبار أن الأفلان يملك أغلبية المجالس البلدية بولاية تلمسان، الأمر الذي لم يتقبله أنصار حزب الأفلان لينزلق الوضع ويختلط الحابل بالنابل.

ملاسنات كلامية.. شجار واعتداءات، كالإعتداء الذي تعرض له أمين سنوسي نائب في البرلمان والأمين الولائي لحزب الأرندي الذي أصيب على مستوى الوجه تطلب نقله على جناح السرعة الى مستشفى تلمسان الذي يتواجد فيه الى غاية الآن.

كما تم أيضا الإعتداء على أحد القضاة، بعدها قرر القضاة المشرفون على العملية الاجتماع على انفراد وبعد ساعات خرجوا بلاشيئ.

وحسب معلومات التي تحوز عليها “النهار” فإن المحضر الذي أعده القضاة كتب عليه:”لانستطيع العمل في ظل هذه الأوضاع”، هذا وأكد مكتب الأرندي أنه لم يتحصل على المحاضر لحد الآن .