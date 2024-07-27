بالفيديو.. عمورة هداف مجددا رفقة فولفسبورغ الألماني

بصم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على هدف جديد، مع ناديه فولفسبورغ الألماني، الذي التحق به الصائفة الحالية قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

ومنح عمورة، التقدم لناديه 2-1، أمام هانوفر الألماني. في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقان تحضيرا للموسم الجديد من “البوندسليغا”، في الدقيقة 43.

ويعتبر هذا الهدف الثاني لعمورة، رفقة ناديه الألماني، في ثالث لقاء ودي ضمن التحضيرات الصيفية. بعد هدفه في مرمى أندرلخت البلجيكي، في أولى لقاءات فولفسبورغ الودية.