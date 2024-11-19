بالفيديو.. غايا مرباح يبعث بمؤشرات إيجابية بخصوص إصابته

بعث حارس شبيبة القبائل، غايا مرباح، بمؤشرات إيجابية بخصوص تحسن وضعه الصحي، بعد الإصابة الخطيرة التي تلقاها خلال المواجهة الودية التحضيرية أمام إتحاد بسكرة، قبل شهرين من الآن.

وبدأ حارس شبيبة القبائل، غايا مرباح، اليوم الثلاثاء، أولى خطواته في عملية التأهيل الوظيفي، عقب تعرضه لكسر مزدوج على مستوى الساق، ما تطلب خضوعه لتدخل جراحي عاجل.

ونشر حارس الشبيبة، غايا مرباح، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على أنستغرام، فيديو يوضح خضوعه لبرنامج تدريبات خاص داخل قاعة تقوية العضلات.

وظهر حارس الشبيبة وهو يقوم بتمارين رياضية على دراجة رياضية ثابتة، ولأول مرة منذ إصابته، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي بالتعاون مع مختصين في إعادة التأهيل.

ويتضمن البرنامج جلسات علاج طبيعي وتقوية العضلات، بالإضافة إلى تدريبات خفيفة تهدف إلى تحسين مرونة الساق المصابة واستعادة القدرة الحركية بشكل تدريجي.

للإشارة، من المرتقب أن يسجل الحارس، غايا مرباح، عودته إلى الملاعب في الأسابيع القليلة القادمة بعد نهاية البرنامج التأهليلي، وخضوعه لفحوص دورية لتقييم تطور حالته قبل الاندماج في التدريبات الجماعية لفريقه.