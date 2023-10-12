بالفيديو.. فرنسا تمضي ليلة في الظلام

تأثر ما يقرب من 260 ألف منزل في فار وألب ماريتيم بفرنسا بانقطاع التيار الكهربائي مساء أمس الأربعاء 11 أكتوبر.

وانقطع التيار الكهربائي فجأة قبل الساعة الثامنة مساء بقليل، في منطقة واسعة تشمل بلديات كان ولو كانيه. وأنتيب ونيس وخوان ليس بينس وفيلنوف لوبيه. وفي فار، تأثرت أيضًا بريجنول ولا لوند وهييريس.

وقال مدير شبكة RTE مساء الأربعاء على موقع X (تويتر سابقًا) إنه في ذروة الانقطاع، تأثر بها 260 ألف عميل.

ويقول أحد سكان نيس الذي كان في صالة الألعاب الرياضية عندما بدأ انقطاع التيار الكهربائي: “لقد انقطع كل شيء فجأة”.

نفس السيناريو لهذا السباح الشاب الذي التقى به BFM Nice Côte d’Azur: “كنا في حمام السباحة. وفجأة انطفأ كل شيء، في غرف تبديل الملابس، لم يتبق شيء، وكان الحمام باردًا”.

ومساءً، أشار مدير شبكة RTTE إلى أن هذا القطع مرتبط “بحادث فني أدى إلى زيادة التحميل”. وأنه “لمواجهة هذه الأحمال الزائدة، تم قطع بعض الخطوط”.

وفقًا لمعلومات من BFM نيس كوت دازور، تلقى رجال الإطفاء في ألب ماريتيم حوالي مائة مكالمة لتعطل المصاعد. حيث نفذوا حوالي عشرين تدخلاً.

وفي مجال النقل، اضطرت بعض خطوط الحافلات الكهربائية إلى التوقف عن الحركة للعودة إلى المستودع. بينما تم إغلاق نفقي ليوتو ومالرو. كما توقفت بعض إشارات المرور عن العمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

كما وقعت العديد من الفعاليات التي أقيمت في المساء ضحية لهذا الانقطاع. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لمسابقة دوري محترفي الجودو التي تم تنظيمها في قاعة ليريت مساء الأربعاء والتي كان لا بد من إيقافها.

كما وجد فريق الكرة الطائرة للسيدات في مدينة كان نفسه في الظلام في قصر النصر. خلال مباراته ضد فريق فاندوفر نانسي للكرة الطائرة.