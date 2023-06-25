بالفيديو.. قائد غواصة تيتان أرسل نداء قبل الكارثة

نشر أحد مستخدمي موقع يوتيوب، تجربته داخل الغواصة “تيتان”، قبل أيام من كارثة اختفائها. كما التقى مع قائد الغواصة، راش ستوكتون، الذي أشار بشكل صادم لمشاكل فيها.

الصدمة تمثلت بأن ستوكتون، الذي كان ضمن 5 ركاب قتلوا داخل “تيتان” قبل أيام. أعرب خلال الفيديو، عن قلقه بشأن “مشكلات متعلقة بأنظمة التحكم في الغواصة”.

ونشر جيك كوهلر مقطع فيديو مدته 30 دقيقة تقريبا على قناته DALLMYD على موقع يوتيوب، الجمعة.

وتضم قناة كوهلر أكثر من 13 مليون مشترك، وعادة ما يعرض مقاطع فيديو لنفسه أثناء بحثه عن أشياء مفقودة. خلال ممارسته الغوص.

ويروي الفيديو الأخير رحلة كوهلر إلى سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا، حيث انضم إلى غواصة تيتان في مهمتها الثالثة.

يذكر أن الغواصة “انفجرت” وفقا للخبراء، في مهمتها الأخيرة، “الخامسة”، في 18 يونيو، خلال محاولة البحث عن بقايا هيكل سفينة تايتانيك.

قبل إنزال الغواصة إلى المحيط، قرر رئيس الشركة راش ستوكتون إلغاء عملية الغوص. لأن الغواصة كانت تواجه مشاكل في الوظائف وكانت الظروف الجوية سيئة، وهو ما شرحه رئيس شركة “أوشن غيت” في الفيديو.

وقال راش، خلال استجوابه للطاقم عن سبب إلغاء الغوص، إن شيئا ما “لا يبدو صحيحا تماما” في نظام التحكم في الغواصة. والذي أطلق عليه تعبير “أدمغة” الغواصة.

يقول راش في الفيديو: “لهذا السبب ألغيت الرحلة الآن، يجب أن نعرف ما هي مشكلة التحكم هذه. هي من أهم الأشياء بالمساواة مع أجهزة دعم الحياة على الغواصة”.

وقال راش إن المشكلة تكمن في أن اثنين من “كبسولات التحكم” الموجودة أعلى الجهاز الفرعي لم تكن “تتواصل باستمرار”.

وأعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة “تيتان”، التي كانت تقل 5 أشخاص. في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام. وأن دمارها سببه “انفجار داخلي كارثي” أودى بحياة جميع من كانوا على متنها. لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام.