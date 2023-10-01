بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع انفجار أنقرة

رصدت كاميرات المراقبة في تركيا، لحظة وقوع انفجار أنقرة، اليوم الأحد، في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة.

ونفذ الهجوم “إرهابيان”، أحدهما “فجّر نفسه” والآخر تمّ “تحييده”. حيث قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنّ “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية. أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.

وأوضح يرلي كايا على منصة “إكس” أنّ “أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم.

كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم.

وتحدّثت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل. في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.

ووفق القناة، فإنّ “سيارة رمادية مسجّلة في ولاية قيصري” وسط البلاد، ظهرت أمام مقر الشرطة.

وأضافت القناة “خرج أحد المهاجمين من السيارة ليفتح النار. وفجّر الآخر نفسه بعد ذلك فوراً”.

ويجب على البرلمان أن يصادق، خلال هذه السنة البرلمانية، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.