بالفيديو.. محرز ممرا حاسما رفقة المان سيتي

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، لممارسة هوايته المفضلة، والمتمثلة في صناعة الأهداف رفقة ناديه مانشستر سيتي الانجليزي.

وقدم قائد الخضر، كرة الهدف الثاني لزميله جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 36. من المباراة التي تجمع المان سيتي بفولهام، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الانجليزي الممتاز. حينما كان الفريقان متعادلان بهدف لمثله.

ويعود آخر “أسيست” للدولي الجزائري، إلى الفاتح أفريل الجاري، بمناسبة فوز السيتي أمام ليفربول في الجولة الـ 29 من البريميرليغ.

كما رفع محرز، رصيده هذا الموسم إلى تسع تمريرات حاسمة، بواقع 6 في البريميرليغ، واثنين في الشامبينز ليغ، وواحدة في كأس الاتحاد الانجليزي، خلال 39 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا.