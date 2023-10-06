بالفيديو.. محرز يتجاهل بن زيمة قبل داربي السعودية

تجاهل قائد الخضر ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، النجم الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم نادي الاتحاد، قبل داربي مدينة جدة، المرتقب مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 9 من دوري روشن.

ونشر الحساب الرسمي لـ”دوري روشن” السعودي، على منصة “إكس” تصريحات للثنائي كريم بن زيمة نجم الاتحاد ورياض محرز لاعب الأهلي.

وسئل محرز، عن بن زيمة، غير أن لاعب الخضر، تفادى الإشادة باللاعب الفرنسي. واكتفى بالقول: “بن زيمة سوف يلعب.. كنت ألعب بجانب نغولو كونتي وهو صديق جيد لي ولعبت أيضا ضد فابينيو عندما كنت في انجلترا”.

كما أبرز لاعب الخضر، بأن المباراة ستكون رائعة، بتواجد لاعبين جيدين وفرق جيدة، متمنيا أن يحسم ناديه الفوز.

موضحا في السياق ذاته، بأن الداربي كبير بين فريقان من نفس المدينة، مضيفا: “سنفعل كل ما بوسعنا للفوز باللقاء من أجل الجمهور”.

وأكد محرز، بأن المباراة داربي وتختلف عن اللقاءات الأخرى، لكنه شدد على ضرورة التعامل معها كأس لقاء آخر، وأضاف: “بالطبع عليك أن تتذكر أنها داربي، ولكن لا يجب أن تضع الكثير من الضغط على نفسك”.

قبل أن يؤكد: “في النهاية في كرة القدم عليك أن تقدم ما عليك سواء كانت مباراة داربي أو مباراة أخرى”.