بالفيديو.. محرز يراوغ هالاند بمهارة في تدريبات المان سيتي

راوغ الدولي الجزائري، رياض محرز، زميله في مانشستر سيتي، ايرلينغ هالاند، بطريقة مميزة ورائعة، في تدريبات الفريق.

وخطف قائد الخضر الأنظار في تحضيرات “المان سيتي” الخاصة، بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم السبت القادم، أمام انتر ميلان، بفضل مراوغته العالمية لزميله النرويجي.

وانتشر “فيديو” عبر مختلف، مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محرز، وهو يراوغ هالاند، الذي سقط أرضا أمام مهارة الدولي الجزائري.