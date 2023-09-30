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الرياضة

بالفيديو.. محرز يوجه نداءً لجمهور الأهلي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. محرز يوجه نداءً لجمهور الأهلي
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وجه نجم المنتخب الوطني رياض محرز، رسالة من نوع خاص لجمهور ناديه الأهلي، قبل مواجهة المنافس الاتفاق برسم الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ونشر حساب نادي الأهلي عبر منصة”X”، أمس الجمعة، فيديو لمجموعة من لاعبي الفريق يوجهون نداءً لجمهور النادي، وفي مقدمتهم رياض محرز الذي صرّح:”السلام عليكم لجميع جمهورنا”.

وأضاف محرز:”إن شاء الله ستكون مباراة كبيرة تعالوا جميعكم إلى الملعب، نحن في انتظاركم”.

للإشارة، سيواجه الأهلى منافسه الاتفاق اليوم السبت بداية من الساعة 19.00 مساءً بملعب الأمير عبد الله بمدينة جدة.

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