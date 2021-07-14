بالفيديو.. مذيعة تونسية تتعرض لنوبة سعال حادة على المباشر بسبب كورونا

دخلت مذيعة تونسية، في نوبة سعال حادة، خلال ظهورها على المباشر لتقديم نشرة الأخبار، على القناة الوطنية التونسية.

وحسب مصادر محلية، بررت المذيعة دلال القاسمي، نوبة السعال التي تعرضت لها، بأنها “بقايا” مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا.

وقالت القاسمي: “ما زالت أعاني من الكحة والسعال، حتى بعد التعافي من الإصابة بكورونا“، وهو ما ظهر عليها .خلال أول يوم عمل لها بعد التعافي

وأضافت المذيعة: “الأمر أقوى مني، الله غالب، لم أرتح تماما من آثار كورونا، وأعاني من الكحة التي تعود لي بين الحين والآخر”.

وتابعت القاسمي: “لم أرد أن تخاف عائلتي علي خلال مشاهدتهم النشرة. الحمد لله على كل حال”.