بالفيديو.. مراوغة عطال لريان شرقي تصنع الحدث

صنع لاعب الخضر، يوسف عطال، الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مراوغته للفرانكو جزائري، ريان شرقي، بطريقة مميزة في لقاء نيس وأولمبيك ليون، أمس الأحد.

وقدّم عطال مباراة قوية أمام “لوال”، ضمن الجولة الـ 3 من الليغ1 الفرنسية، التي انتهت على وقع التعادل السلبي.

وفي احدى اللقطات انطلق الدولي الجزائري من الخلف، وحاول الفرانكو جزائري شرقي، خطف الكرة منه، إلا أن عطال راوغه بـ “الجسر الصغير” من ثاني لمسة، قبل أن يراوغ زميله الآخر شاول كومبيدي.

وهي اللقطة التي انتشرت بسرعة البرق في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بفنيات الظهير الأيمن للمنتخب الوطني.