بالفيديو.. مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل عسكري في كازاخستان

توفي 4 أشخاص، اليوم السبت، على إثر تحطم طائرة نقل عسكري تابعة لحرس الحدود الكازاخستاني.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد وقع الحادث، بالقرب من مطار مدينة ألماتا.

وأكد مطار ألماتا، أن الاتصال مع الطائرة من طراز “أن-26” القادمة من العاصمة نور سلطان فقد لدى هبوطها في المطار.

وأشارت إدارة المطار، في منشور على صفحتها بفايسبوك، إلى أن الطائرة تحطمت في بداية المهبط.

وذكر المطار أن الطائرة المنكوبة تابعة لإحدى وحدات حرس الحدود، وكان على متنها 6 أشخاص.

ومن جهتها، أكدت إدارة الصحة في ألماتا، مقتل 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة، فيما تم نقل إثنين آخرين إلى المستشفى.

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