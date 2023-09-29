بالفيديو.. مقتل شخصين رميا بالرصاص في فرنسا

قُتل شخصان رميا بالرصاص مساء الخميس في منطقة تشوتس لافي في الدائرة الرابعة في مرسيليا. تتراوح أعمارهما بين 43 و 24 عامًا.

ووقعت الأحداث حوالي الساعة السابعة مساء، حيث أصيب شخص آخر وضحية أخرى في حالة صدمة. وفي وقت إطلاق النار، كان الضحايا يتحدثون على الرصيف.

وبحسب معلومات BFMTV، فإن الضحية الأولى رجل يبلغ من العمر 43 عامًا معروف لدى الشرطة بتهمة القتل. أما المتوفى الثاني، البالغ من العمر 24 عامًا، فهو معروف بالاحتيال وسيكون ضحية جانبية.

وقامت الشرطة بتطويق المحيط وتوجه ريمي بوردو، مدير مكتب قائد شرطة بوش دو رون، إلى مكان الحادث.

وتم العثور على سيارة محترقة في منطقة بارك كوروت (الدائرة 13). وبحسب معلومات من BFM Marseille Provence، تم اكتشاف أسلحة داخل الأخيرة.