بالفيديو.. وزيرة فرنسية تتعرض لموقف محرج وتهرول وراء السيارة لأجل “كمامة”!

وقعت وزيرة الصناعة الفرنسية، أمس الثلاثاء، في موقف لا تحسد عليه، أثناء وصولها إلى ميدان الكونكورد بباريس.

وحسب الفيديو الذي نشره موقع “bfmtv” الفرنسي، نسيت الوزيرة، ارتداء الكمامة لدى نزولها من السيارة، التي غادر سائقها مسرعا.

وبدا على الوزيرة، أنييس بانييه رانشر، البالغة من العمر 46 عاما، الذعر والارتباك الشديد لدى اكتشافها عدم ارتداء الكمامة.

وعادت الوزيرة راكضة إلى السيارة، في محاولة منها للحاق بها، لكن دون جدوى، لأن سائقها انطلق بها خارج منطقة الاحتفال.

ولحسن حظ الوزيرة، قدمت لها إحدى الموظفات على الفور كمامة، لتنجو الوزيرة من موقف محرج في اليوم الوطني الفرنسي.

ويأتي هذا، قبل ساعات قليلة من كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن خلالها أنه يريد جعل ارتداء القناع إجباريا في الأماكن العامة، لوقف تفش جديد لفيروس كورونا.