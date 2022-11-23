بالفيديو.. 10 قتلى في هجوم مسلح على متجر بأمريكا

قُتل 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي وقع داخل محل تجاري بولاية فرجينيا، حسب ما أعلنت عنه السلطات الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة تشيسابيك، اليوم الأربعاء، إن إطلاقاً للنار داخل متجر “وول مارت”، مساء الثلاثاء. تسبب في مقتل 10 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضافت الشرطة في تصريحات صحفية، أن الهجوم نفذه شخص واحد، أطلق النار على نفسه بعد مهاجمته جمعاً من الناس.

وفي السياق، أوضح متحدث الشرطة ليو كوسينسكي، أن إطلاق النار توقف بمجرد وصول الشرطة إلى موقع الحادث. وأشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 03:12 بتوقيت غرينيتش.

ونقلت صحيفة نيويوررك تايمز عن متحدث باسم الشرطة في تشيسابيك. أنه جرى العثور على جثة المهاجم داخل المتجر، وأنه غير معلوم بعد ما إذا كان أحد العاملين بالمتجر أم لا.

وأضاف المتحدث أنه لم يحدث أي إطلاق نار من قبل أفراد الشرطة الذين دخلوا المتجر ووجدوا جثث الضحايا والمهاجم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لشاب. يقول إنه يعمل في المتجر الذي وقع به الحادث وإن المنفذ هو مدير المتجر. وإنه دخل غرفة استراحة العاملين وأطلق النار على من فيها.

من جهتها، أعربت سلسلة متاجر “وول مارت” عن صدمتها. وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إنها تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون. في التحقيقات الخاصة بهذا “الحادث المأساوي”.

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى صباح اليوم الأربعاء، أي تفاصيل بشأن هوية منفذ الهجوم أو دوافعه.