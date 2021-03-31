باهبو.. لم نتلق الضوء الأخضر لاستيراد اللحوم الحمراء

قال رئيس الاتحاد العام لمستوردي اللحوم الحمراء، أن مصالحه لم تتلق الضوء الأخضر من قطاعي التجارة والفلاحة بخصوص استيراد هذه المادة.

وأكد سفيان باهبو في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه لم يتم إبلاغهم بالإجراءات الواجب إتباعها لاستئناف عملية استيراد اللحوم الحمراء.

وأوضح المتحدث، أن عملية الاستيراد تأتي بعد ورقتي موافقة من قبل القطاعين المعنيين.

ويتعلق الأمر بالإعفاء الصحي لاستيراد اللحوم الحمراء الخاصة بوزير الفلاحة وشهادة الامتثال التي تصدرها وزارة التجارة، المجمدتين منذ 4 أشهر.

وتساءل المسؤول ذاته، عن سبب التأخير رغم أن القرار جاء بلسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا قروب شهر رمضان.