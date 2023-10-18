بايدن: تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة إلى غزة

أعلن الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن المساعدات ستتصل قبل يوم الجمعة.

وفي تصريح صحفي، أكد الرئيس الأمريكي أنه كان صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة.

واضاف بان اميركا تحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح بايدن بأن الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة.

لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يبلغ الحكومة الصهيونية خلال زيارته لتل أبيب، بأن الولايات المتحدة ستدخل الحرب في حالة انضمام “حزب الله” للصراع في المنطقة.

وبخصوص قصف مستشفى المعمداني في غزة، أضاف بايدن “ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية”.

وتابع :” لا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى.”