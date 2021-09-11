بايدن وأوباما وكلينتون يزورون موقع هجمات 11 سبتمبر

قام كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، والرئيسين السابقين أوباما وكلينتون، وزوجاتهما، بزيارة موقع هجمات 11 سبتمبر من عام 2001.

وأحيا الجميع الذكرى العشرين لهذه الهجمات، التي خلفت آلاف من القتلى والجرحى.

وحسب بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، قال بايدن: “بالنسبة لي الدرس الرئيسي من هجمات 11 سبتمبر هو أننا وفي أشد المواقف، وسط الشد والجذب، والمعركة من أجل روح أمريكا، فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا”.

وأضاف بايدن: “الوحدة لا تعني أن علينا أن نصدق الشيء نفسه، لكن يجب أن يكون لدينا احترام أساسي وإيمان ببعضنا البعض وفي هذه الأمة”.

وأشاد بايدن بأعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.

وأقر الرئيس الأمريكي،”بالقوى المظلمة في الطبيعة البشرية – الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم”.

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