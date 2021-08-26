بايدن يثير الجدل بمزحة حول الأمريكيين العالقين في أفغانستان

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، جدلا كبيرا، بعد إطلاقه لمزحة في رده على سؤال صحفي عن الأمريكيين العالقين في أفغانستان.

وخلال مؤتمر صحفي سأل أحد الصحفيين بايدن عما سيفعله إذا بقي مواطنون أمريكيون في أفغانستان بعد انتهاء مهلة 31 أوت لانسحاب القوات الأمريكية من ذلك البلد.

وابتسم بايدن بعد سماعه السؤال وبدأ الرد عليه، لكن الصوت في التسجيل انقطع في ذات اللحظة. وحسب وسائل الإعلام، قال بايدن مخاطبا الصحفي السائل: “ستكون أنت أول من أهاتفه”.

وهاجم النائب الجمهوري والطبيب الخاص لرئيس الولايات المتحدة بين عامي 2013 و2018، روني جاكسون، الرئيس الأمريكي، بشدة على خلفية كلامه.

وكتب روني جاكسون عبر “تويتر”: “مريض! عندما يسأل بايدن عما سيفعله إذا ظل هناك أمريكيون عالقون في أفغانستان بعد 31 أغسطس، يضحك ثم يقطع المشرفون عليه الصوت. هذه كلها نكتة كبيرة بالنسبة له. الأمر ليس مضحكا! عليه أن يستقيل على الفور!”.

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