بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة.. استهداف قاعدة للقوات الأمريكية غرب العراق
أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية “عين الأسد” غرب العراق.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الأسد”، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر”
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن استعمال صاروخ جديد لأول مرة
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق،اول امس، عن استعمال صاروخ متوسط المدى من طراز “اقصى 1” الخدمة.
وكشفت المقاومة العراقية في بيان لها، ان الصاروخ الجديد جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا.
وأضافت، أن العملية جاءت في سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
“ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة امريكية، تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز “أقصى 1″ الخدمة، حيث جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها، والله غالب على أمره”
استهداف 4 قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اول امس عن استهداف 4 قواعد للقوات الأمريكية بستة هجمات.
وحسب بيان المقاومة، فلقد استهدفت 3 هجمات منها قاعدة “عين الأسد” غربي العراق.
في حين تم استهداف قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل” شمالي العراق وقاعدتي “تل البيدر” شمال سوريا و”التنف” جنوب سوريا بضربة لكل واحدة.