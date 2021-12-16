بجاية: إختفاء الطفلة ملاك في ظروف غامضة

أفادت إحدى العائلات ببجاية عن خبر إختفاء إبنتهم الطفلة ملاك إسعادي البالغة من العمر 15 سنة. وهذا منذ خروجها من البيت صباح الخميس لشراء بعض الأدوات من إحدى المحلات التجارية.

وكان ذلك قرابة الساعة التاسعة صباحا لتختفي عن الأنظار في ظروف غامضة. وتناشد عائلة الطفلة المختفية كل شخص صادفها أوشاهدها أولديه معلومات وافية الاتصال بالعائلة أوبأقرب مركز للأمن.

علما أن الطفلة كانت ترتدي سروال ازرق.

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تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، مساء اليوم الأربعاء من إنتشال جثة طفل من داخل بالوعة في المصب الرئيسي للصرف الصحي ببرج باجي مختار.

الطفل يبلغ من العمر 15 سنه فيما تم إنتشاله جثة هامدة من البالوعة، ونقلت جثته إلى المستشفى المختلط ببرج باجي مختار.

وتمت العملية بعد أن أبلغ مواطنون مصالح الحماية المدنية بوجودجثة داخل بالوعة في المصب الرئيس للصرف الصحي. وعليه تنقلت مصالح الحماية المدنية لعين امكان رفقة مصالح الدرك الوطني، أين تم إنتشال جثة الطفل.

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