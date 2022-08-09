بجاية.. تعويض أكثر من 4 آلاف فلاح متضرر من حرائق العام الماضي
كشف رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بولاية بجاية، عيسات عبد الحكيم، عن تعويض أكثر من 4 فلاح متضرر من حرائق شهر اوت للعام المنصرم.
وفي هذا السياق أكد عيسات للاذاعة الوطنية، عن تعويض 4 آلاف و 160 فلاح متضرر من حرائق الصائفة الماضية.ببجاية من مساعدات الدولة حتى يتمكنوا من إستئناف نشاطهم الفلاحي والنهوض من جديد حسب حصيلة قدمتها مديرية المصالح الفلاحية .
كما كشف ذات المتحدث عن عن منح وغرس 146 ألف و934 شجرة مثمرة بما فيها 113 ألف و291 شجرة الزيتون.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد لمرافقة وتعويض المتضررين، تعويض من شأنه بعث الأمل في نفوس الفلاحين لإعادة بعث نشاطهم من جديد.
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بجاية: نشوب حريق بعيادة متعددة الخدمات سيدي أحمد
كما تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد والسيطرة على حريق نشب عصر اليوم الاحد. على، مستوى إحدى الحجرات بالطابق الثاني بعيادة متعددة الخدمات سيدي أحمد وسط مدينة بجاية.
وحسب مصدر من الحماية المدنية للنهار اون لاين أكد ان هذا الحريق خلف خسائر مست الأغطية و الوسائل التي كانت داخل جناح هذه العيادة الصحية من دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات نشوب هذا الحريق الذي، تزامن مع أرتفاع كبير لدرجات الحرارة.
بجاية: الإطاحة بمروّج المهلوسات بالسوق الشعبي “Platau”
كما تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 46 سنة يحترف ترويج المؤثرات العقلية بسوق السهل ببجاية.
تفاصيل العملية جاءت بناءا على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها تواجد شخص مشبوه يتردد يوميا على السوق الشعبي المسمى “السهل”
بوسط مدينة بجاية يقوم بترويج المهلوسات في أوساط الشباب من مرتادي السوق و الحي الشعبي المجاور.
على الفور عناصر الشرطة باشرت تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه الذي بعد ترصد تحركاته على مستوى ذات السوق.
تم توقيفه في حالة تلبس وقد ضبط بحوزته على 14 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
بالإضافة إلى سكين صغير ومبلغ مالي مشكل من مختلف القطع النقدية يعد من عائدات الترويج.
كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة. حمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي.
كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.