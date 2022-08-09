بجاية.. تعويض أكثر من 4 آلاف فلاح متضرر من حرائق العام الماضي

كشف رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بولاية بجاية، عيسات عبد الحكيم، عن تعويض أكثر من 4 فلاح متضرر من حرائق شهر اوت للعام المنصرم.

وفي هذا السياق أكد عيسات للاذاعة الوطنية، عن تعويض 4 آلاف و 160 فلاح متضرر من حرائق الصائفة الماضية.ببجاية من مساعدات الدولة حتى يتمكنوا من إستئناف نشاطهم الفلاحي والنهوض من جديد حسب حصيلة قدمتها مديرية المصالح الفلاحية .

كما كشف ذات المتحدث عن عن منح وغرس 146 ألف و934 شجرة مثمرة بما فيها 113 ألف و291 شجرة الزيتون.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد لمرافقة وتعويض المتضررين، تعويض من شأنه بعث الأمل في نفوس الفلاحين لإعادة بعث نشاطهم من جديد.

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