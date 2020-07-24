بحوالي 77 ألف حالة جديدة.. أمريكا تتخطى عتبة 4 ملايين إصابة بـ”كورونا”

تواصل وتيرة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” بأمريكا في التسارع على مدى 10 أيام كاملة، بعدما أصيب حوالي 77 ألف شخص بالوباء الفتّاك في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بان البلاد سجلت حتى فجر اليوم الجمعة، 76.570 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4.032.430 حالة.

كما عرف إجمالي الوفيات ارتفاعا كبيرا بتسجيل 1225 وفاة، لتصبح الحصيلة العامة 144.167 حالة وفاة، فيما شفي مليون 230 ألف مصاب منذ بداية الوباء.

ولليوم العاشر على التوالي، تسجل أمريكا حصيلة تتراوح بين 60 و 77 ألف حالة، حيث ارتفع إجمالي الإصابات بواقع مليون إصابة في ظرف 14 يوما فقط.