بدء فترة الصمت الإنتخابي في تونس وإنسحاب مرشحين

بدأت اليوم السبت في تونس، مرحلة الصمت الإنتخابي، في إنتظار الشروع في عملية الإقتراع، لإختيار رئيس للبلاد، غدا الأحد.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، انسحب كل من المرشحان، محسن مرزوق، وسليم الرياحي، من السباق الرئاسي، لصالح المرشح عبد الكريم الزبيدي.

وتأتي مرحلى الصمت الرئاسي، مباشرة بعد نهاية الحملة الإنتخابية، وتتواصل لمدة 24 ساعة.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمس الجمعة، أن مكاتب الإقتراع بالدول العربية، شهدت إقبالا هاما جدا، وسيستمر التصويت في الخارج حتى غد الأحد.

وفي تونس، يتوجه غدا الأحد، أكثر من 7 ملايين تونسي، إلى مكاتب الإقتراع، لإختيار رئيس للبلاد.