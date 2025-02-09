بداري: تثمين البحوث وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات إيرادات

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على ضرورة تثمين البحوث وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات إيرادات.

وجاء هذا خلال اجتماع عقده الوزير بمقر الوزارة، مع مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية. ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الشهيد محمد عباسي، رفقة مدراء مشاريع البحث بالمركزين.

خلال هذا الاجتماع قيّم الوزير، نسبة تقدم مختلف المشاريع البحثية الاستراتيجية التي يعمل عليها المركزين، كما أكّد على تثمين البحوث وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات إيرادات.

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