بداني: إتخاذ الإجراءات الضرورية لاستئناف نشاط صيد المرجان

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة إستغلال نشاط صيد المرجان الأحمر في الجزائر.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش حفل إختتام السنة البيداغوجية 2023-2024 للمعاهد والمدارس التابعة لقطاعه. أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة باستغلال المرجان الأحمر تحسبا لإعادة فتح هذا النشاط في أقرب الآجال. مشيرا إلى أنه تم اختيار 10 مساحات عبر البلاد من أجل صيد المرجان. مع الاستغلال السنوي لمساحتين من بين العشر التي تم اختيارها و ترك كل مساحة مستغلة للإستراحة لمدة 5 سنوات. من أجل السماح للشعاب المرجانية بالتجدد وضمان إستغلال مستدام لهذه الثروة.

وأكد في ذات السياق، على أن جميع التدابير المرتبطة بالتجهيزات والمراقبة قد تم اتخاذها أيضا. خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الصحة بخصوص أحد الجوانب.مضيفا أنه تم تنصيب لجان ولائية، في اطار هذا النشاط بكل من الطارف و عنابة و سكيكدة و جيجل. مؤكدا أن هذا النشاط يدر على الخزينة العمومية مبلغ 160 مليون دج سنويا. كما سيسمح كذلك بتوفير 400 منصب عمل مباشر و 900 غير مباشر. وذلك من القالة بأقصى شرق البلاد إلى غاية تلمسان بأقصى غرب الوطن.

وفيما يتعلق بالسنة الدراسية 2023-2024 لقطاع الصيد البحري، أعلن الوزير أن عدد المربين المكونين في مجال تربية المائيات المدمجة وصل خلال الموسم إلى أكثر من 4.400 متربصا. أي بتسجيل زيادة بلغت نسبتها 55 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.

ولدى تطرقه إلى الاهتمام الذي توليه دائرته الوزارية للتكوين المتخصص، أكد بداني أن ما لا يقل عن 15.567 متربصا التحقوا بالمؤسسات التكوينية التسع. التابعة للقطاع خلال هذا الموسم التربوي بزيادة قدرها 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.