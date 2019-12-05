بدة محجوب يرد على التهم: “كنت جديدا في الوزارة وواحد ما نصحني”

نفى وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، التهم المنسوبة اليه من طرف قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد.

وقال محجوب خلال استجوابه من طرف القاضي، إنه كان جديدا بالوزارة لا يعرف الإطارات، ولم ينصحه أحد.

وفي سؤال القاضي، لبدة محجوب، عن اللجنة التقنية في ديوان بوشوارب، قال ” لما جئت وجدت اللجنة التقنية في ديوان بوشوارب، وأنا من حررتها وأعطيتها استقلالية، ووضعتها في مديرية الاستثمار الصناعي”.

وعن علاقته برجل الأعمال محمد عرباوي، أشار بدة، أن أول لقاء بينهما كان في الافلان، حيث كان عرباوي رفقة طاهر خاوة، وكان يظن ان عمر عرباوي 70 سنة.

وأشار أن مقرر عرباوي، حين كان وزيرا للصناعة، وصله جاهز للامضاء من اللجنة والأمين العام.