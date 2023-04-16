بدران ضمن تشكيلة الأسبوع السعودية

اختير الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من دوري “روشن” السعودي.

وكشف أمس السبت، الحساب الرسمي لموقع “سوفاسكور” على “تويتر” عن تشكيلته المثالية للأسبوع الماضي من الدوري السعودي. والتي عرفت تواجد اسم مدافع الخضر.

ومنح الموقع المختص في الأرقام والإحصاء، اللاعب السابق للترجي التونسي، تقييم 7.6 من 10.

للإشارة فإن بدران، كان قد تألق في لقاء ضمك وضيفه العدالة، الذي انتهى بثنائية لكل طرف، وسجل الدولي الجزائري، هدف فريقه الأول، في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء.

🎖 | تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة 23 من دوري روشن السعودي🇸🇦 pic.twitter.com/cdDnvOs4Jt

— SofascoreAR (@SofaScoreARB) April 15, 2023