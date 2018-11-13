بدوي: “قررنا وضع سكنات وظيفية مهيأة تحت تصرف الأطباء الأخصائيين”

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، عن وضع سكنات وظيفية مهيأة تحت تصرف الأطباء الأخصائيين.

وأورد بدوي في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، أن الهدف من هذا هو التسهيل من مهامهم.

كما سيسمح لهم هذا القرار بمزاولة عملهم النبيل في أحسن الظروف عبر التراب الوطني.

يأتي هذا، خلال تدشينه المؤسسة الإستشفائية “بوذراع بلعباس” لصالح الأمن الوطني، والتي تتضمن خدمات التصوير بالأشعة، الجراحة، الاستعجالات.

وأضاف “إننا نتخذ من هذا المنبر قرار إنجاز مستشفى مماثل خاص بالأمن الوطني بولاية ورقلة”.

وشدد الوزير على ضرورة فتح هذه المنشأة أبوابها للمواطنين، لتكريس العلاقات التقاربية بين المواطن والمؤسسة الشرطية.