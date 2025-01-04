براهيمي أفضل مراوغ في الدوري القطري

تصدر اللاعب الدولي الجزائري، وقائد نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، قائمة أفضل مراوغ في مباراة واحدة في الدوري القطري للموسم الجاري.

وحسب إحصائية نشرها الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر، على منصة “إكس”. نجح براهيمي، في البصم على 3 مراوغات ناجحة في مباراة واحدة، لينفرد بالصدارة، بعدما شارك في 7 لقاءات هذا الموسم.

ويتقدم لاعب “الخضر” في قائمة أفضل مراوغ في لقاء واحد في الدوري القطري، على كل من السراليوني، الحسن كوروما لاعب نادي الشحانية، والمصري أحمد عبد القادر، لاعب نادي قطر، بـ 2.9 مراوغة ناجحة لكل منهما.

ويقدم براهيمي، الذي سبق له التتويج بلقب أفضل مراوغ في الدوري القطري. مستويات راقية رفقة الغرافة في الفترة الأخيرة، بعدما واجه صعوبات كبيرة مطلع الموسم.

وخاض الدولي الجزائري، هذا الموسم 7 لقاءات في الدوري. سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، بينما لعب 5 لقاءات في دوري أبطال آسيا للنخبة، اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد.