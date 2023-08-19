براهيمي ضمن التشكيلة المثالية لافتتاح الدوري القطري

اختير الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من البطولة القطرية، بتسميتها الجديدة “دوري نجوم إكسبو”.

وجاء اختيار براهيمي، ضمن تشكيلة الأسبوع، بعد المستوى الكبير الذي قدمه رفقة الغرافة، في اللقاء المثير الذي انتهى بنتيجة 4-4 أمام نادي قطر، سجل منها لاعب الخضر هدفا.

ومنح موقع “هوسكورد” “هوسكورد” المختص في الاحصاء، لاعب الخضر، تقييم 8.1.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة الأولى من دوري نجوم إكسبو🇶🇦

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— SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 19, 2023