براهيمي مطلوب في بولونيا الإيطالي

تلقت إدارة نادي نيس الفرنسي، عرضا رسميا من نظيرتها في بولونيا الإيطالي، من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري، بلال براهيمي.

وفي خبر وصفه بـ”الحصري” أكد أمس الخميس، موقع “لو 10 سبور” الفرنسي، بأن النادي الإيطالي مرّ إلى السرعة القصوى، بخصوص اهتماماته بخدمات لاعب الخضر، وتقدم بعرض رسمي إلى نيس.

كما أوضح ذات المصدر، بأن قيمة العرض لم يتم الكشف عنها، إلا أن إدارة نيس تطمح في الحصول على 7 ملايين أورو، من صفقة بلال براهيمي، المتواجد منذ فترة طويلة محل اهتمام نادي إشبيلية الاسباني.