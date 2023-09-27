براهيمي يتحدث عن هدفه الاستثنائي في مرمى تونس

عاد الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، للحديث عن هدفه الاستثنائي، الذي سجّله رفقة الخضر، في نهائي كأس العرب 2021، في مرمى تونس.

وقال براهيمي، إنه يتذكر جيدا ذلك الهدف، والذي جاء في آخر دقيقة، معتبرا إياه آخر مشهد في نهائي البطولة التي جرت في قطر.

وأبرز لاعب الخضر: “كان هناك ركنية من الجانب الأيمن ورأيت كل المدافعين وحتى حارس المنتخب التونسي، دخلوا إلى منطقة الجزاء من أجل محاولة التسجيل”.

مضيفا: “كنت أفكر فقط في تسجيل الهدف الذي سينهي كل شيء.. ولست لاعبا جيدا بالرأس، رأيت الجميع في منطقة الـ 18، فقلت سأنتظر ربما 25 متر متقدما، وإذا ما جاءت الكرة سأسجّل، ولكن كان لدي ذلك الاحساس بالبقاء بعيدا رغم التردد”.

وواصل براهيمي سرد تفاصيل هدفه الذي أطلق رصاصة الرحمة على المنتخب التونسي، الذي كان يحاول تسجيل هدف التعادل: “تم لعب الركنية وقام حارسنا مبولحي بإبعاد الكرة وكان هناك العديد من اللاعبين.. قام مدافعنا بلعمري بتشتيت الكرة، بعد ذلك قلت (انتهى) سأذهب بالكرة مباشرة لتسجيل الهدف في مرمى المنافس”

كما أبرز لاعب الخضر، بأنه يتذكر حينما تلقى الكرة تركها تمر ولمسها بالركبة حتى يذهب بها مباشرة إلى المرمى، مضيفا: “أعتقد لمست الكرة 3 مرات ونظرت إلى الخلف وكان اللاعبون بعيدون”.

وختم في تصريحات خص بها برنامج ” QSL MAGAZINE” على “قنوات الكأس” : “نظرت إلى يميني فأصبح الجميع في كرسي الاحتياط، يركض معي.. في ذلك الجو والفرحة الغامرة أصبحت على بعد 10 أمتار من المرمى”.