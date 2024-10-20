براهيمي يطرد ومعاناة بلعيد تتواصل

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري، بلال براهيمي، اليوم الأحد، للطرد في لقاء ناديه سانت تروند أمام المضيف جينك.

وشارك لاعب “الخضر” أساسيا كعادته، غير أنه كان بعيدا عن مستواه المعهود، وتحصل على أسوأ تقييم في اللقاء الذي خسره ناديه بنتيجة 3-2.

ومنح موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، براهيمي، علامة 5.5، بسبب أدائه الباهت.

وإلى جانب ذلك، تعرض اللاعب القادم الصائفة الماضية معارا من نيس الفرنسي. للطرد بعد حصوله على انذارين في الدقيقتين الـ 74 والـ 90+4.

وشهدت المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 11 من الدوري البلجيكي، غياب الدولي الآخر، الناشط في سانت تروند، زين الدين بلعيد، الذي بقي حبيسا لكرسي الاحتياط.

ولم يشارك بلعيد، الذي التحق بسانت تروند، الصيف الماضي. من اتحاد العاصمة، سوى في مناسبتين هذا الموسم من أصل 11 مباراة، جمع خلالها 71 دقيقة فقط.