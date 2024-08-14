براهيمي يقترب من تجربة جديدة في قطر

يتّجه لاعب الخضر، ياسين براهيمي، نحو مغادرة ناديه الغرافة القطري، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد براهيمي، مع الغرافة الصائفة الحالية، ولم يعلن النادي إلى حد كتابة هذه الأسطر عن تجديد عقد الدولي الجزائري.

وغاب لاعب الخضر، عن أول لقاءين للغرافة في الموسم الجديد. وكشف مدربه بيدرو مارتينز، مؤخرا بأن سبب غياب اللاعب يعود لمعاناته من إصابة.

غير أن صحيفة “الراية” القطرية، فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل. حينما أكدت بأن براهيمي، بات قاب قوسين أو أدنى، من الالتحاق بنادي الدحيل القطري.

مشيرة إلى أن لاعب بورتو البرتغالي السابق، سيخلف البلجيكي، أدميلسون جونيور. الذي يسعى الدحيل لتحويله إلى لاعب مواطن والاستفادة من خدماته مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

كما توقعت الصحيفة القطرية، أن يقدم براهيمي، إضافة قوية للدحيل. في حال نجاح الصفقة، وهو الذي لعب دورا كبيرا في المستوى المميز الذي ظهر به الغرافة الموسم الفارط، بعدما نافس على اللقب إلى الرمق الأخير.