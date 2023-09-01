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الرياضة

براهيمي يلتحق رسميا ببريست الفرنسي

بقلم محمد.ل
براهيمي يلتحق رسميا ببريست الفرنسي
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رسّم الدولي الجزائري، بلال براهيمي، التحاقه بنادي بريست الفرنسي، قادما من نادي نيس، في آخر يوم من الميركاتو الصيفي.

وأعلن اليوم الجمعة نادي بريست في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ضمّه براهيمي رسميا، مبرزا بأن الأخير سيحمل الرقم 21 مع النادي.

ولم يذكر النادي الناشط في “الليغ1” الفرنسية عن صيغة التعاقد مع لاعب الخضر، غير أن الصحافة الفرنسية كانت قد تحدثت في وقت سابق، عن صفقة إعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

وشارك صاحب الـ 23 ربيعا، بألوان نيس الموسم الفارط في 37 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.

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