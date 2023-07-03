برباري: “ثنائي منتخب كرة اليد الفار بألمانيا في وضعية قانونية”

أكد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، بأن ثنائي المنتخب الوطني لكرة اليد في فئة أقل من 21 سنة، الفار بألمانيا، يتواجد في وضعية قانونية.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، للحديث عن الألعاب العربية الجزائر 2023، عرج برباري، للحديث عن قضية فرار فطيسة نور الدين وشايب عدلان، بألمانيا خلال المشاركة رفقة الخضر في مونديال أقل من 21 سنة.

وقال الأمين العام لـ”الكوا” حول قضية الثنائي: “تواصلنا مع الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، وبدورها تواصلت مع وزارة الشباب والرياضة”

مضيفا: “صراحة في مثل هذه القضايا لا يجب تشخيص الأمور.. أحيانا تكون المعلومات مغلوطة، والرياضيين يحوزون على تأشيرة صالحة”.

كما أوضح في السياق ذاته: “الكثير من الرياضيين يستفيدون من رخص سواء من المدربين أو الاتحادات بعد المنافسة، من أجل القيام باختبارات مع الفرق.. يجب ترك الأمور للمصالح التي تتحرى حول القضية”.

وختم: “بالنسبة لي كل رياضي لديه تأشيرة صالحة هو في وضعية قانونية سواء تواجد داخل الوطن أو خارجه”.