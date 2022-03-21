بريد الجزائر.. اقتطاع 200 دج كرسوم تسيير الحسابات الجارية

قررت مؤسسة بريد الجزائر، اقتطاع قيمة 200 دينار جزائري كرسوم تسيير الحسابات البريدية المحددة من أصحابها. وأفادت المؤسسة، أن الإجراء يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 2 أبريل بالنسبة للنشاط السنوي 2021.

كما أشار، بيان لمؤسسة بريد الجزائر أن الاقتطاع “يتوافق مع أحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي المؤرخ بـ21 أكتوبر 2014”. “والمتعلق بتحديد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية بموجب نظام التخصيص ونظام الخدمة الشمولية للبريد”.

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كما كشف نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف. أن القانون الجديد حول النقد والقرض الجاري تعديله يتضمن إجراءات جديدة تشجع على الدفع الإلكتروني بالجزائر.

وقال بوضياف خلال يوم دراسي من تنظيم نادي العمل والتفكير حول المؤسسة تحت موضوع “أي مالية رقمية للجزائر، أنه سيتم وضع القواعد والأسس القانونية والتنظيمية الضرورية لبروز مقدمي خدمات في مجال الدفع الإلكتروني”. مضيفا أن هناك جهد كبير يتوجب القيام به لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار بوضياف، إلى أن غالبية أصحاب البطاقات البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر يستعملون بطاقاتهم فقط لسحب الأموال. بينما يفضلون بالمقابل إستعمال السيولة النقدية لإتمام معاملات الدفع. كما أن عدد الحسابات يفوق 23.6 مليون على مستوى البريد و 14 مليون على مستوى البنوك. مضيفا أنه بالرغم من أن الأرقام كبيرة إلا أنه لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون الدفع الإلكتروني.

وكشف في ذات السياق، أن 80 بالمائة من المعاملات الإلكترونية في الجزائر تتعلق بسحب الأموال. في حين أن نسبة إستعمال البطاقات البنكية لعمليات لدفع لا تتعدى 6 بالمائة. كما أكد أن أكثر من 1000 مليار دينار يتم سحبها نقدا كل سنة على مستوى البريد.