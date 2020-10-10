بريد الجزائر يُسجل أعلى زيادة في التّنمية البريدية عالميا ويقفز بـ46 رتبة

احتلّ البريد الجزائري المرتبة 73 عالميا من أصل 170 دولة، بعد أن احتل المرتبة 119 سنة 2019، متقدّما بـ46 رتبة مقارنة بالسّنة الماضية.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سجل بريد الجزائر، أعلى زيادة في التّنمية البريدية عالميا وفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن الإتحاد البريدي العالمي، الذي تزامن نشره مع اليوم العالمي للبريد.

هذا وقد تم إعداد هذا التصنيف، بناء على المؤشر المتكامل للتنمية البريدية (IPD2) والذي يضمّ مجموعة من المعايير الموضوعية.

وتتمثل هذه المعايير، في نوعية الخدمات المقدمة في مجال توزيع البعائث على المستويين الوطني والدولي.

وكذا الدقة والابتكار في مجال تقديم الخدمات البريدية المدمجة وفقا لمتطلبات المواطنين، و ذلك وفقا لأربعة متغيرات رئيسية هي الوصول والموثوقية والملاءمة والمرونة.

وأضاف البيان، إن هذا الترتيب الجد مشرف هو ثمرة الجهود التي بذلها عاملات وعمال البريد، التي سمحت بضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من جائحة كورونا.

وجاء ذلك، على مستوى شبكة بريدية واسعة تضم أكثر من 4000 مكتب بريدي، موصولة بشبكة الألياف البصرية، علاوة عن الخدمات الرقمية المبتكرة التي تم تطويرها.

بالإضافة إلى النتائج الجد مشجعة المحققة في مجال الدفع الإلكتروني والقفزة النوعية والتكنولوجية المسجلة مؤخرا، من خلال إطلاق آلية الدفع عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE.

وأشار البيان، إلى أنه وعلى الرغم من هذه النتائج المشرفة، فإن البريد الجزائري سيواصل العمل على تحسين الخدمات أكثر، وسد مختلف النقائص المعاينة في هذا المجال.

وتعتبر مؤسسة بريد الجزائر، أن التكفل بانشغالات المواطنين وتلبيتها يبقى دائما في صلب اهتمامات القطاع.