بريطانيا تتهم فرنسا بسرقة 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

اتهمت بريطانيا فرنسا بـ “سرقة” 5 ملايين جرعة لقاح “أسترازينيكا” متجهة إلى المملكة المتحدة، حسبما كشفته صحيفة “The Sun” البريطانية.

وكشفت الصحيفة عن تآمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع زعماء بروكسل. حيث تم تحويل دفعة ضخمة من لقاح “أسترازينيكا”، المتوقع وصولها للمملكة المتحدة من هولندا.

حسب ذات المصدر، فقد تلقت المملكة البريطانية تهديدات بإيقاف إرسال لقاح “فايزر” من أوروبا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن الأشخاص الأكثر ضعفا وكبار السن في بريطانيا هم في أمس الحاجة إليه لتلقي الجرعات الثانية.

وقال مصدر حكومي بريطاني لصحيفة “The Sun”، إن تحويل الجرعات كان شائنا وشبيها بعمل حربي يمكن أن يؤدي لإزهاق الأرواح.

وقال مصدر آخر “سرق الفرنسيون لقاحاتنا في نفس الوقت الذي كانوا يتخبطون فيه في الأماكن العامة. ويشيرون إلى أنها ليست آمنة للاستخدام. كان من المحتمل أن يؤدي حجب اللقاحات عن طريق منعها من مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى خسارة الأرواح.