بريطانيا..تسجيل 313 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 146390 إصابة و 313 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 14333794 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 150057 حالة، بعد تسجيل 313 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.