بريطانيا تلغي تأشيرة الإعلامي معتز مطر وتضعه على قائمة المراقبة

ألغت السلطات في المملكة المتحدة، تأشيرة دخول الإعلامي المصري معتز مطر إلى أراضيها، ووضعته على قائمة المراقبة بسبب دعمه للمقاومة الفلسطينية وتنديده بالحرب الصهيونية على غزة، حسب ما أفادت به صحيفة تلغراف البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الإعلامي المصري هو أول أجنبي تلغى تأشيرته منذ الإعلان عن اعتزام وزارة الداخلية البريطانية معاقبة الأجانب بسبب تعليقاتهم المعادية للسامية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة روبرت جينريك أنه “لا تسامح على الإطلاق مع زوار المملكة المتحدة، الذين يسيؤون استخدام امتياز التأشيرة ويؤيدون الأعمال الإرهابية الشيطانية”، على حد وصفه.

وجاء قرار الإلغاء بزعم أن مطر أجرى مقابلة مباشرة -الشهر الماضي- مع أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الضفة الغربية المحتلة، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن مطر زائر منتظم للمملكة المتحدة، وقد غادر البلاد، ولكن سيتم منعه من العودة من قبل قوة الحدود، بعد وضعه على قائمة المراقبة.