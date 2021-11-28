بسبب أوميكرون.. جنوب إفريقيا مستاءة وتندد بمعاقبة العالم لها

إعتبر وزير الصحة بجنوب إفريقيا “جو باثلا” أن القيود التي فرضتها بعض الدول على بلاده بسبب المتحور أوميكرون جد قاسية.

وقال “جو باثلا” أن قرار بعض الدول في منع الرحلات مع بلاده قرار غير مبرر ويؤدي إلى نتائج عكسية. حيث سارعت بعض الدول إلى منع السفر إلى جنوب إفريقيا وبعض الدول المجاورة لها لمحاولة إحتواء المتحور الجديد ومنع إنتشاره.

كما إنتقد الناطق باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا “كلايسون مونييلا” هذا القرار المفاجئ، وغلق الحدود لبعض الدول في وجه مواطنيها. مشيرا إلى أن تلك الدول ألقت اللوم على جنوب إفريقيا بشأن المتحور الجديد. بدلا من التعاون معها لمعالجة الوضع وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في جنوب إفريقيا إلى 53 إصابة جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. من بين 2928 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا، أن الإصابات بها بالفيروس في تبقى قليلة مقارنة ببعض الدول الأوروبية. موضحة أن بعض البلدان التي تتفاعل الآن بهذه الطريقة القاسية مع جنوب إفريقيا، لديها معدلات إصابات يومية تفوق 50 ألفا.

أوميكرون يؤثر على الإقتصاد والسياحة بجنوب إفريقيا

تشهد جنوب إفريقيا صدمة إقتصادية بسبب القيود التي فرضتها بعض دول العالم بسبب المتحور أوميكرون. كما أن قطاع السياحة هو المتأثر الأول بهذا القرار.

حيث تعتمد جنوب إفريقيا على السياحة، وعلى سياح نصف الكرة الشمالي الأكثر ثراء لجلب الإيرادات التي تستفيد منها كثيرا.

من جهتها منظمة الصحة العالمية إنتقدت قرار بعض الدول في تعليق الرحلات مع جنوب إفريقيا في المرحلة الحالية. وقالت أن قد يستغرق عدة أسابيع لمعرفة الطفرات المكتشفة حديثا قد تجعل الفيروس أكثر خطورة أو سرعة في العدوى.

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