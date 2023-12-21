بسبب قانون الهجرة الجديد.. ماكرون أمام أزمة غير مسبوقة

يواجه إيمانويل ماكرون أزمة غير مسبوقة منذ التصويت على قانون الهجرة مساء الثلاثاء في الجمعية الوطنية.

ودافع إيمانويل ماكرون بقوة عن قانون الهجرة المثير للجدل، باعتباره “الدرع الذي تفتقده فرنسا”. رغم الانتقادات والانقسامات الحادة التي تهز معسكره، رافضاً أيضاً الاتهامات بالتسوية مع اليمين المتطرف.

وأكد الرئيس خلال مقابلته مع قناة فرانس 5 أن قانون الهجرة “مفيد للبلاد”.

في اليوم التالي للتصويت المتنازع عليه على مشروع قانون الهجرة في البرلمان. كان إيمانويل ماكرون ضيف برنامج “C à vous” على قناة فرانس 5. حيث اعتبر القانون “مفيدًا”.

وبالنسبة لإيمانويل ماكرون، فإن مشروع القانون “هو نص يظل مفيدا”. وبعض البنود “حتى لو لم تكن مرضية، لا تبرر عرقلة كل شيء”.

وبينما وُصف اعتماد هذا النص المثير للجدل بشأن الهجرة، والذي صوت عليه اليمين واليمين المتطرف. بأنه “نصر أيديولوجي” لحزب التجمع الوطني بحسب مارين لوبان، اعتبر الرئيس الفرنسي أنه “ليس صحيحا”.

ويتضمن النص “أحكاما ذات طبيعة تجمع وطني”، موضحا أن القانون يهدف “بشكل واضح للغاية” إلى تثبيط الهجرة غير الشرعية.

من جانبة قال الزعيم الشيوعي فابيان روسيل لقناة LCI: “هذا النص سيضيف الفقر إلى بلدنا. دعونا ننظم المقاومة. دعونا ندعو إلى العصيان المدني من قبل جميع المسؤولين عن إحياء الجمهورية وقيمها”.

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند: ماكرون يتبنى “أفكار” اليمين المتطرف

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي السابق لصحيفة لوموند، غداة التصويت على قانون الهجرة. إن «ماكرون والحكومة لم يأخذا أصوات الجبهة الوطنية» بل «أخذا أفكارها».

كما يضيف: “أريد أن أشير إلى أن الرئيس ماكرون والحكومة لم يحصلوا على أصوات الجبهة الوطنية (الجبهة الوطنية الآن). لكنهم أخذوا أفكارها”. وتفتخر السلطة التنفيذية بأنها نجحت في تمرير النص دون تصويت حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية. ما تتنافس عليه المعارضة اليسارية وحزب الجبهة الوطنية نفسه.

لكن بالنسبة لفرانسوا هولاند، فإن التصويت على مشروع القانون “يشكل هزيمة للجمهورية. فعندما يتم إقرار نص يتضمن تدابير تتعارض مع الدستور، لا يمكن اعتباره تقدما”.

150 شخصية يطالبون ماكرون بعدم نشر القانون

وقع العشرات من الممثلين والنقابيين والسياسيين نداء اليوم الخميس ضد إصدار قانون الهجرة.

وحث العشرات من المثقفين والفنانين والنقابيين والمسؤولين المنتخبين إيمانويل ماكرون. على التخلي عن النص الذي تم التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وتضم هذه القائمة لاعب كرة القدم والممثل السابق إيريك كانتونا. والمخرجة الحائزة على جائزة سيزار أليس ديوب، والحائزة على جائزة نوبل في الأدب آني إرنو. والأمينة العامة لـ CGT صوفي بينيه، بالإضافة إلى الممثلين جان بيير داروسان ولوور.

بالإضافة إلى العديد من المسؤولين المنتخبين في PS وEELV وPCF هم من الموقعين على النداء. مثل عمدة باريس آن هيدالغو، عمدة غرونوبل إريك بيول، السيناتور يانيك جادوت أو نائب الشمال فابيان روسيل. تمامًا مثل مانويل بومبارد وجان لوك ميلينشون، شخصيات LFI.

32 إدارة تتمرد

كما ارتفعت حدة التمرد ضد قانون الهجرة يوم الأربعاء، في اليوم التالي للتصويت على النص.

حيث أعلنت الإدارات الـ 32 التي يقودها اليسار أنها “لن تطبق القانون”.

كما أدان أكثر من 60 من رؤساء الجامعات في جميع أنحاء البلاد الإجراءات الواردة في مشروع القانون.