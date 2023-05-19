بشار الأسد في قمة جدة: هذا ما يحتاجه العمل العربي المشترك

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمته أمام قمة الجامعة العربية، المنعقدة بالسعودية، إن العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة.

وأورد الأسد: “علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا. كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب”.

مضيفا: “نحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء.. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي. وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم”.

وتحدث الأسد عن دور جامعة الدول العربية باعتبارها المنصة الطبيعية لمناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها شرط تطوير منظومة عملها عبر مراجعة الميثاق والنظام الداخلي وتطوير آلياتها كي تتماشى مع العصر.

مشيرا إلى أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحولها لاحقا إلى خطط تنفيذية.

كما تطرق الرئيس السوري، إلى القضايا والأزمات من ليبيا إلى سورية مروراً باليمن والسودان وغيرها من القضايا الكثيرة.

مشيرا إلى أن تلك القضايا بحاجة إلى معالجة التصدعات التي نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى. واستعادة الجامعة لدورها كمرمم للجروح لا كمعمق لها والأهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها.

ودعا الأسد، إلى منع التدخلات الخارجية في بلدانها ومساعدها عند الطلب حصراً.

وبخصوص سورية، قال الأسد: “بلادنا ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة. لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، وسورية قلب العروبة وفي قلبها”.

وواصل الأسد “نحن نعقد هذه القمة في عالم مضطرب فإن الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي العربي والعربي الإقليمي والدولي. والذي توج بهذه القمة والتي أتمنى أن تشكل بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا للسلام في منطقتنا للتنمية والازدهار بدلا من الحرب والدمار”.