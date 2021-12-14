بشرى للمسلمين.. لمس وشم الحجر الأسود دون التنقل إلى البقاع المقدسة

أعلنت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية إطلاق مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”. حيث يصبح بالإمكان لمس الحجر افتراضيًا عبر تقنية الـ”VR”.

وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

ودشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، المبادرة بمكتبه بالرئاسة. وفق ما أفاد الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر “تويتر”، في 13 من كانون الأول.

وقال السديس إن مبادرة الحجر الأسود الافتراضي أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف. ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

وذكر الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع. في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.

وأكد السديس أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم. لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم. من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق، على حد تعبيره.

وقد قررت وزارة الحج والعمرة السعودية اقتصار فريضة الحج على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية. بإجمالي يصل إلى 60 ألف حاج، بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد، ونشوء تحوّرات له حول العالم.

وحددت الوزارة في بيان لها الفئات العمرية التي يحق لها أداء الفريضة بين 18 و68 عامًا من الحاصلين على لقاح كورونا. بما يتناسب مع الضوابط والآليات المتبعة لفئات التحصين.

وتسعى السلطات الدينية لتعزيز حضورها افتراضياً، من الفتاوى الإلكترونية إلى الصلاة الجماعية وغيرها.

كما تهدف مبادرة الحجر الأسود الافتراضي إلى استخدام الواقع الافتراضي والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

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